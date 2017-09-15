В Украине повысились потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2017 года вырос на 0,1 пункта - до показателя 58,6. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте компании GfK Ukraine (специализируется на проведении маркетинговых исследований по всей территории Украины).

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Согласно данным, показатель индекса ожидаемой динамики безработицы упал на 6 пунктов и составил 134,8. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 0,6 пункта – до 185,5.

При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год в августе вырос на 2,2 пункта по сравнению с июлем и составил 57,8 пункта, индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет вырос на 2,3 пункта – до 72,2.

Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния увеличился на 1,2 пункта – до 61,2, а индекс целесообразности крупных покупок снизился на 2,2 пункта и составил 57,7.

"Индекс потребительских настроений украинцев стабильный уже четыре месяца подряд. Единственное ухудшение в августе касалось только оценки текущего положения, что может быть связано с дополнительными затратами части населения в связи с началом учебного года", - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в июле 2017 года снизился на 0,8 пункта по сравнению с июнем – до 58,5.

В Украине в августе по сравнению с июлем зафиксирована дефляция на уровне 0,1% после инфляции в июле на уровне 0,2% к предыдущему месяцу.

С начала года, в январе-августе, потребительские цены в Украине выросли на 14,4%.

Согласно приведенным данным, в годовом выражении наибольший рост цен в Украине зафиксирован на овощи – 40,4%, сливочное масло – 30%, молоко – 28,9%, мясо – 28,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем, июлем, в августе больше всего выросли цены на яйца – 18% и мясо - 2,9%, при этом снизились цены на овощи - на 21,5%, фрукты - 5,7%, одежду и обувь - 2,4%.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции в текущем году до 9,1%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 10%.