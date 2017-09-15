Банк России снизил ключевую ставку до 8,5%

Банк России в четвертый раз за текущий год снизил ключевую ставку, в этот раз на 0,5 процентного пункта - до 8,5% годовых, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

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"Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 8,50% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти", - говорится в сообщении.

Большинство аналитиков прогнозировало такое решение, отмечая, что замедление инфляции в России и рекордная августовская дефляция дают возможность ЦБ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта.

При этом, как говорится в пресс-релизе ЦБ, Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов; для закрепления инфляции вблизи цели потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий.

При этом дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 миллиарда рублей, сообщается в оперативном отчете об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 9,607 триллиона рублей, расходы - 10,013 триллиона рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что дефицит бюджета РФ составит в 2017 году 2,1% ВВП.

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2017 года, по оценке Минфина, составил 423,7 миллиарда рублей или 0,8% ВВП.