Публикация отчетности по использованию госсредств на портале Е-Data стала обязательной

Министерство финансов Украины сегодня, 15 сентября, перевело официальный портал публичных финансов Е-Data в режим промышленной эксплуатации после его двухлетней эксплуатации в тестовом режиме.

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Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова на пресс-конференции в Минфине.

«Сегодня мы объявляем, что наш портал перешел с утра из тестовой в промышленную эксплуатацию», - сказала Маркарова.

По ее словам, с сегодняшнего дня Минфин может применять административные меры воздействия к распорядителям бюджетных средств, которые не размещают информацию на портале.

Маркарова подчеркнула, что на сегодня портал Е-Data – это самая большая база публичных финансов в Украине, содержащая 61,5 млн транзакций на 4,6 трлн грн и посещаемая 21 тыс. пользователей ежедневно.

Также замминистра сообщила, что до конца 2018 года Минфин планирует завершить полную интеграцию портала с Госказначейством и системой ProZorro, улучшить сервисы служебных кабинетов, при этом работа над качеством данных ведется постоянно.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов открыло единый веб-портал об использовании публичных финансов E-Data 15 сентября 2015 года в рамках плана мероприятий по выполнению рекомендаций Европейского Союза для либерализации визового режима Украины с ЕС.