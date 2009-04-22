Банк Канады понизил ставку кредита до 0,25%

Bank of Canada понизил во вторник ставку межбанковского кредита до исторического минимума - 0,25%, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

С декабря 2007 г, когда центральный банк начал предпринимать последовательные усилия по облегчению условий кредитования, этот показатель понизился на 4 процентных пункта. Ранее историческим минимумом считался уровень ставки в 1,12%, установленный в 1958 году.

Как ожидается, ставка, равная четверти процентного пункта, будет действовать вплоть до середины 2010 г, в зависимости от уровня инфляции.

Комментируя это решение руководства Bank of Canada, старший экономист одного из крупнейших канадских банков Toronto-Dominion Дон Драммонд назвал его "беспрецедентным". По его словам, стремление центрального банка удерживать уровень ставки межбанковского кредита на таком уровне на протяжении более года еще не практиковалось нигде в мире.