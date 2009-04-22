Иена и доллар растут к евро

Курс иены и доллара растут по отношению к евро на фоне опасений относительно того, что проведенные исследования результатов деятельности 19 крупнейших американских банков покажут, что они понесли дополнительные убытки по кредитам, сообщает k2kapital..

На курс иены положительно повлияли сообщения о том, что профицит торгового баланса Японии в марте 2009 г. снизился в годовом исчислении вдвое и составил 10,958 млрд. иен (111,6 млн. долл.).

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 127,12 иены, а не 127,81 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 98,31 иены за доллар против 98,73 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,2930 долл. за евро против 1,2948 долл. в предыдущую торговую сессию.