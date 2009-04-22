МВФ: убытки от кризиса могут достичь 4 трлн. долл.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что потери, вызванные кредитным кризисом, могут достичь по всему миру 4 трлн. долларов и нанести ущерб мировой финансовой системе на многие годы вперед, сообщает Би-би-си.

Год назад МВФ прогнозировал, что общемировые убытки от кризиса составят лишь 1 трлн. долларов.

Специалисты фонда считают, что даже в случае приятия срочных мер по исправлению ситуации в банковской системе процесс будет "медленным и болезненным" и замедлит экономическое оздоровление.

В отчете МВФ говорится, что ситуация в банковской системе пока не стабилизировалась, несмотря на миллиарды долларов, уже потраченные правительствами разных стран.

В МВФ полагают, что банкам может дополнительно понадобится 1,7 трлн. долларов, отмечая вместе с этим, что политическая поддержка идее принятия новых программ экстренной финансовой помощи тает.

Фонд подчеркивает существование «реальной опасности того, что правительства не захотят выделять достаточного количества средств на решение проблемы», потому что общественность стала выражать недовольство тем, что она считает неверным использование денег налогоплательщика.

По оценкам фонда, банки, вероятнее всего, потеряют 2,7 трлн. долларов. При этом начало возрастать давление на другие финансовые институты, такие как страховые компании и пенсионные фонды.

Мрачный прогноз

МВФ полагает, что страны с развивающейся экономикой, которым в следующем году понадобится 1,8 трлн. долларов на рефинансирование кредитов, серьезно пострадают от прекращения межгосударственного кредитования.

Фонд также считает, что в этом году в развивающиеся страны вообще не будет чистого притока частных кредитов.

По мнению МВФ, восстановление нормального функционирования банковский системы займет, вероятно, несколько лет, и это приведет к тому, что рецессия будет более долгой и серьезной, чем обычно.

При этом, предупреждает фонд, если необходимые меры не будут приниматься решительно, процесс оздоровления займет больше времени и окажется еще более дорогостоящим.

В МВФ говорят, что общемировая рецессия усугубила финансовый кризис.

В среду фонд представит свой мировой экономический прогноз. Ожидается, что он будет самым мрачным за последние 60 лет.