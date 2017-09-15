Бюджет-2018: расходы на оборону хотят увеличить до 165 миллиардов
По словам Гройсмана, средства будут направлены на рост заработных плат украинских военных, качественное техническое оснащение и модернизацию военной техники.
Кабинет министров в госбюджете на 2018 год планирует увеличить расходы на оборону с 143,6 млрд грн в текущем году до 164,9 млрд грн.
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Об этом в ходе презентации проекта госбюджета сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Это наша консолидированная позиция, чтобы расходы на оборону увеличить в этом году», - сказал премьер.
По его словам, средства будут направлены на рост заработных плат украинских военных, качественное техническое оснащение и модернизацию военной техники.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров закладывает в проект государственного бюджета Украины на 2018 год рост доходов на 15% по сравнению с 2017 годом - до 1,118 трлн грн.