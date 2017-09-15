Рост экономики на 3%: Гройсман назвал основные цифры госбюджета-2018

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает рост ВВП Украины на 3%, инфляцию на уровне 7% и дефицит бюджета в 2,4%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

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«Мы закладываем в бюджет 3% роста экономики, инфляцию на уровне 7% и дефицит бюджета 2,4%», - сказал премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что прогноз основных макроэкономических показателей в рамках проекта бюджета-2018 является консервативным и может быть скорректирован в течение следующего года.

Также Кабинет министров закладывает в проект государственного бюджета Украины на 2018 год рост доходов на 15% по сравнению с 2017 годом - до 1,118 трлн грн.

В госбюджете на 2018 год увеличены расходы на оборону с 143,6 млрд грн в текущем году до 164,9 млрд грн.

Кабмин также предлагает увеличить расходы на образование до 217,5 млрд грн, на здравоохранение - до 112,5 млрд грн, на науку - до 7,9 млрд грн.

Проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает увеличение финансирования строительства и ремонта украинских дорог на 37% по сравнению с 2017 годом - до 44 млрд грн.

Также в проекте госбюджета-2018 предусмотрено повышение минимальной заработной платы на 500 гривень – до 3,723 тыс. гривень.

По словам Гройсмана, в рамках госбюджета-2018 предусмотрено повышение заработных плат учителей на 25%, а также внедрение новой системы здравоохранения и внедрение нового подхода в управлении средствами в науке.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 1,8% с ранее прогнозируемых 3%, а прогноз инфляции – до 12,9% с 8,1%. Прогнозный дефицит бюджета на 2017 год составляет 3% ВВП.