Кабмин направил в Раду проект госбюджета на 2018 год: основные показатели

Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2018 год.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было единогласно принято на заседании правительства в пятницу.

«Буквально сегодня мы вносим в парламент проект бюджета. Я думаю, что некоторые политиканы уже сегодня начнут критиковать. Они критикуют - мы будем строить детские сады, они критикуют - мы будем строить дороги. Прошу украинских граждан заниматься своими делами и делать свою жизнь лучше, и не слушать тех, кто хочет вас направить в депрессию. Никакой депрессии, а только движение вперед», - прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман принятое решение.

После заседания правительства министр финансов Александр Данилюк сообщил журналистам, что рост экономики в следующем году позволит профинансировать ключевые приоритеты правительства.

«В следующем году планируется рост экономики на уровне 3%. Мы хотели бы немного больше, однако и это уже неплохо. Это дает необходимый ресурс. Также действительно есть увеличение расходов по ключевым сферам. Не распыляем деньги на второстепенные вещи. Тогда можем полностью финансировать и охрану здоровья, и реформу образования, и пенсионную реформу», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает рост ВВП Украины на 3%, инфляцию на уровне 7% и дефицит бюджета в 2,4% ВВП.

Доходы бюджета в 2018 году, по расчетам правительства, должны вырасти на 15% по сравнению с 2017 годом - до 1,118 трлн грн.

Рост бюджетных затрат на безопасность и оборону также составит 15% - до 164,9 млрд грн. Затраты на социальною помощь вырастут на 4% - до 122,7 млрд грн, из которых 55 млрд грн будет направлено на коммунальные субсидии. Государственную поддержку аграриев правительство планирует увеличить на 16% - до 7,3 млрд грн.

Финансирование системы здравоохранения, согласно проекту бюджета на 2018 год, вырастет на 10% - до 112,5 млрд грн, дорожной инфраструктуры на 37% - до 44 млрд грн, образования на 18% - до 217,5 млрд грн, науки на 23% - до 7,9 млрд грн.

Рост ресурсов местных бюджетов с учетом трансфертов заложен в проекте бюджета на уровне 32% - до 521 млрд грн, а рост доходов местных бюджетов - на 36%, до 250,4 млрд грн.

Рост минимальной заработной платы, согласно проекту бюджета, составит 16% - до 3 723 грн.