Проект госбюджета-2018 предусматривает рост "минималки" до 3723 гривень

Кабинет министров Украины закладывает в проект госбюджета-2018 повышение минимальной заработной платы на 500 гривень – до 3,723 тыс. гривень, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя проект в ходе заседания правительства.

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«Мы видим абсолютно нормальный шаг следующего повышения: плюс 500 гривень – это 3 тысячи 723 гривни. То есть, рост по сравнению с прошлым годом на 16,3%», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что ожидаемый показатель инфляции в этом году составляет 11,2%, в 2018 – 7%.

«Наша задача - чтобы доходы граждан начали расти быстрее, чем инфляция, чем рост цен», - добавил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов в июле начало работу над проектом госбюджета на 2018 год на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

С 1 января 2017 года в Украине минимальная заработная плата была увеличена в 2 раза - до 3200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.