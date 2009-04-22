Банк «Надра» завершил I квартал с убытком

Убыток банка «Надра» за первый квартал 2009 года составил 0,558 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

Активы банка за январь-март т.г. уменьшились на 8,1% и на 31 марта 2009 года составили 28,074 млрд. грн., обязательства – на 6,7%, до 26,793 млрд. грн., собственный капитал – на 30%, до 1,281 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка с начала года не изменился и остался на уровне 390,363 млн. грн.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

По данным банка, на 1 марта 2009 года его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

С 10 февраля 2009 года в Банке «Надра» введена временная администрация НБУ.

По данным правительства и Нацбанка, банк «Надра» находится в списке на рекапитализацию при участии государства.