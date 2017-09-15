Гройсман: расходы на образование будут увеличены до 217 миллиардов гривень в 2018 году

Расходы на сферу образования будут увеличены со 183 млрд грн в 2017 году до 217,5 млрд грн в 2018 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства, представляя проект бюджета.

По его словам, планируется повышение роста заработной платы для учителей на 25% с 2018 года.

«1 млрд грн, как мы и обещали, мы предусматриваем на модернизацию начальной школы», - сказал глава правительства.

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Также, как добавил Гройсман, 520 млн грн предусмотрено на повышение квалификации учителей начальных классов, 504, 5 млн грн предусмотрено на инклюзивное образование.

Также в следующем году, по его словам, будет повышено финансирование научной сферы.