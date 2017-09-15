Впервые в истории: Кабмин ожидает роста доходов бюджета-2018 до более триллиона гривень

Кабинет министров закладывает в проект государственного бюджета Украины на 2018 год рост доходов на 15% по сравнению с 2017 годом - до 1,118 трлн грн.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

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«Впервые в истории доходы государственного бюджета превысят триллион гривен… Мы закладываем доходы бюджета на уровне 1,118 трлн грн», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, проект госбюджета на 2018 год составлен с дефицитом на уровне 2,4% ВВП.

Доходы государственного бюджета в 2017 году определены на уровне 974 млрд грн.