Впервые в истории: Кабмин ожидает роста доходов бюджета-2018 до более триллиона гривень
18:59, 15 сентября 2017Финансы
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Доходы государственного бюджета в 2017 году определены на уровне 974 млрд грн.
Доходы вырастут на 15% / УНИАН
Кабинет министров закладывает в проект государственного бюджета Украины на 2018 год рост доходов на 15% по сравнению с 2017 годом - до 1,118 трлн грн.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.
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«Впервые в истории доходы государственного бюджета превысят триллион гривен… Мы закладываем доходы бюджета на уровне 1,118 трлн грн», - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, проект госбюджета на 2018 год составлен с дефицитом на уровне 2,4% ВВП.
Доходы государственного бюджета в 2017 году определены на уровне 974 млрд грн.
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