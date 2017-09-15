Доллар и евро дорожают: Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2622.4386 (15 сентября – 2616.2016)

100 EUR – 3137.2233 (15 сентября – 3109.3556)

10 RUR – 4.5581 (15 сентября – 4.5286)

В пятницу, 15 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,21/26,24 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4532/0,4543 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2244 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 526 сделок на сумму 321,16 млн долл.