Экс-замглавы "Укргазбанка" сообщили о подозрении в 155 миллионах гривень убытков

Сегодня сообщено о подозрении бывшему заместителю председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» по факту служебного подлога и служебной халатности, которые причинили ущерб на сумму свыше 155 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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«Экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточных договоров между банком и коммерческими структурами, в результате чего финансовое учреждение утратило право на залоговое имущество, находившееся у него в ипотеке, а именно земельные участки в центре столицы», - говорится в сообщении.

Размер ущерба, причиненного действиями экс-чиновника, подтверждается заключениями судебно-экономических экспертиз, отметили в прокуратуре.

По результатам досудебного следствия бывшему заместителю председателя правления инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность и служебный подлог). Следствие в уголовном производстве продолжается.