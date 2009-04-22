Доллар в банках немного подорожал

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,04 грн., продают – по 8,10 грн. По сравнению с 21 апреля курс покупки-продажи американской валюты немного повысился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,95-8,06 грн., по продаже – 8,07-8,10 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,37 грн., продают – по 10,62 грн., курсы незначительно понизились со вчерашнего дня. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,25-10,46 грн., по продаже – в пределах 10,50-10,80 грн.

Курс наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился по сравнению с 21 апреля и составляет в среднем 0,2214/0,2448 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,210-0,233 грн., по продаже – 0,236-0,260 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,04 грн., продают – по 8,10 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,40 грн., продажи – 10,61 грн., курсы немного понизились по сравнению с 21 апреля.

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам немного повысился по сравнению с 21 апреля и составляет 0,2207 грн., курс продажи понизился на 0,6% – до 0,2471 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 8,00/8,07 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,00/8,15 грн., евро – 10,20/10,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,02/8,12 грн., евро – 10,35/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 22 апреля, составляет 7,70, к евро – 9,95764, к российскому рублю – 0,22578.