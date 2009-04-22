Межбанк: доллар открылся снижением

На межбанковском валютном рынке торги по доллару открылись котировками 8,0440/8,0865 грн. по сравнению с ценовыми показателями в 8,0515/8,0785 грн./долл. к 12:00 на торгах во вторник.

Цены на российскую валюту установились на уровне 0,2350/0,2370 грн., что практически соответствует вчерашним показателям.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3770/10,4380 грн. против 10,4275/10,4685 к 12 часам дня вчерашних торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,2903/1,2905 долл. (вторник – 1,2927/1,2929 долл.).

Во вторник, 21 апреля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,70/7,90 грн.