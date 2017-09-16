Нардеп Ивахив и бизнесмен Лагур отобрали наследство у вдовы совладельца "Континиума"

Тема о наследстве погибшего в 2015 году народного депутата и одного из совладельцев группы компаний "Континиум" (самый известный бренд - АЗС WOG) Игоря Еремеева долгое время оставалась в тени. Между тем, за долю бизнесмена, оцениваемую в несколько сотен миллионов долларов, идет настоящая война. На одной стороне этой битвы - бывшие партнеры Еремеева бизнесмен Сергей Лагур и нардеп Степан Ивахив. На другой - его вдова Татьяна и двое детей.

В интервью ZN.UA Татьяна Еремеева утверждает, что совладельцы группы компаний "Континиум", бизнесмен Лагур и нардеп Ивахив, не допускают наследников ни к управлению бизнесом, ни к прибыли, которую он генерирует.

Она говорит, что воспользовавшись горем в семье, Лагур и Ивахив обманным путем получили свидетельство о смерти ее супруга, затем открыли наследственное дело у "подконтрольного" им нотариуса, которая была и есть доверенным лицом и обслуживала интересы "Континиума".

"В феврале 2016 года от бывших бизнес-партнеров я узнала, что Игорь якобы еще в 2014 году создал некий траст в юрисдикции Британских Виргинских Островов, в который внес корпоративные права и права собственности на акции всех компаний, зарегистрированных за рубежом. Как оказалось, по этому "документу", новым трастовым управляющим после смерти моего мужа автоматически стал Лагур, а Ивахив стал "контролером" этого траста, то есть лицом, которое должно следить за исполнением обязанностей трастовым управляющим", - говорит она.

Также Еремеева отметила, что следственный отдел Шевченковского управления полиции в Киеве по ее заявлению ведет досудебное следствие по ч. 2 ст. 190 УК ("мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц"). Однако люди, приближенные к Лагуру и Ивахиву по выдуманным причинам не являются к следователю для дачи показаний.

Она подозревает, что один из бывших бизнес-партнеров, который сегодня является народным депутатом Украины (Ивахив), пользуясь своим высоким положением и званием, осуществляет неформальное административное давление на следствие.

"В недавнем фильме-расследовании программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") именно Ивахив рассказывал о том, что занимается съемками исторического фильма в сотрудничестве с самим… генеральным прокурором Украины. Видимо, в результате "съемок" следствие на протяжении восьми месяцев практически стоит на месте", - допустила вдова бизнесмена.

После интервью на своей странице в соцсети Татьяна Еремеева написала: "с одной стороны - красивые речи, вспышки фотокамер и диктофоны журналистов на поминальную панихиду, а с другой лоббирование нужных законопроектов и юридические незаконные действия по устранению наследников".

"Очень мощное сопротивление "бывшие друзья" оказывают на следствие и судебные разбирательства, демонстрируя свою силу", - заключила она.