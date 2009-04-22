Дефицит бюджета зоны евро в 2008 г. составил 1,9% ВВП
13:08, 22 апреля 2009Финансы
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Дефицит бюджета 27 стран ЕС - 2,3% ВВП
Дефицит бюджета зоны евро в 2008 г. составил 1,9% ВВП. Об этом сообщило в статистическое агентство Eurostat, передает k2kapital..
Дефицит бюджета 27 стран Евросоюза оказался на уровне 2,3% ВВП.
В 2007 г. аналогичный показатель составлял 0,6% и 0,7% соответсвенно.
По данным Eurostat, объем ВВП зоны евро в рыночных ценах в 2008г. составил 9,275 трлн. евро, а 27 стран Евросоюза – 12,506 трлн. евро.
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