Дефицит бюджета зоны евро в 2008 г. составил 1,9% ВВП. Об этом сообщило в статистическое агентство Eurostat, передает k2kapital..

Дефицит бюджета 27 стран Евросоюза оказался на уровне 2,3% ВВП.

В 2007 г. аналогичный показатель составлял 0,6% и 0,7% соответсвенно.

По данным Eurostat, объем ВВП зоны евро в рыночных ценах в 2008г. составил 9,275 трлн. евро, а 27 стран Евросоюза – 12,506 трлн. евро.