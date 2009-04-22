ЕЦБ предсказывает новую волну кризиса в еврозоне

Инфляция в еврозоне в 2009 году будет находиться на уровне 2%. Такой прогноз содержится в ежегодном докладе ЕЦБ, который представил вице-президенто банка Лукас Пападемос, сообщае k2kapital..

В середине года этот уровень инфляции может значительно понизиться. Однако в ЕЦБ считают, что дефляции в зоне евро не будет. Гораздо больше экспертов европейского Центробанка беспокоит увеличивающийся разрыв между финансовыми институтами и реальной экономикой. Европейские банки, по словам Пападемоса, продолжат испытывать давление в течение всего года.

"К сожалению, в ближайшее время мы ожидаем новую волну крупных списаний. По данным МВФ, банки всего мира потеряют $2,8 трлн. И более 700 миллиардов из этой суммы придется на европейские финансовые институты",- заявил вице-президент ЕЦБ.