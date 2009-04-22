Резервного фонда России хватит еще на два года

Средств Резервного фонда на покрытие бюджетного дефицита может хватить на ближайшие два года. С таким прогнозом выступил сегодня на заседании Совета федерации вице-премьер – министр финансов России Алексей Кудрин, сообщает «Прайм-ТАСС».

За это время, подчеркнул Кудрин, необходимо пересмотреть модель бюджета и разработать новую, включая обновление структуры расходов. Эта модель, по его словам, должна быть устойчивой и поддержать выход из кризиса.

Также Кудрин отметил, что Минфин России прогнозирует, что в номинальном выражении доходы бюджета на 2010 и 2011 годы не сократятся. «Наш прогноз на 2010 и 2011 годы говорит, что в номинале бюджет останется как в 2009 году», – сказал он. Это означает снижение расходов в номинальном выражении в эти годы, добавил он, так как «придется сокращать дефицит с 7,4% до 5%».

Период увеличения расходов завершился, констатировал Кудрин, в ближайшие годы «придется хотя бы поддерживать расходы в реальном выражении».

Министр финансов прогнозирует также снижение расходов по ряду направлений и федеральных программ.