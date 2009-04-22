«Актив-банку» присвоен рейтинг «uaВВВ»

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга «uaВВВ» ООО "КБ "Актив-банк" (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

В "Кредит-Рейтинге" отметили, что заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом «uaBBB» характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

В ходе анализа агентство использовало финансовую отчетность ООО "КБ "Актив-банк" за 2004-2008 гг., а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: достаточные показатели капитализации банка; приемлемые значения большинства финансовых показателей, которые характеризуют основные аспекты деятельности банка.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: ухудшение качества кредитного портфеля и концентрация кредитного портфеля по основным заемщикам, что обусловливает зависимость банка от финансового состояния небольшого числа его клиентов и может негативно повлиять на ликвидность и капитализацию банка; концентрация ресурсной базы, что ограничивает финансовую гибкость банка и повышает риск ликвидности; несбалансированность активов и пассивов банка по срокам к погашению; усиление влияния внешних факторов на финансовый рынок и снижение деловой активности в отдельных секторах экономики, а также значительный объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, что при условии девальвации национальной денежной единицы может привести к ухудшению платежеспособности отдельных заемщиков и негативно повлиять на финансовые показатели банка.

Справка УНИАН. ООО КБ «Актив-банк» (Киев) зарегистрировано Нацбанком Украины в августе 2002 года. 21 июня 2007 года реорганизовано в ОАО КБ «Актив-банк», которое является полным правопреемником ООО КБ «Актив-банк».

По данным банка, на 1 января т.г. 92,8316% акций банка принадлежало ООО «Актив Финанс Групп».