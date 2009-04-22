Непринятие антикризисной программы не приведет к отставке Кабмина

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что непринятие антикризисной программы не повлечет за собой отставку правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, «принятие или непринятие программы не влечет за собой последствий в виде отставки или недоверия правительству».

В.ЛИТВИН также прогнозирует, что на следующей пленарной неделе (начнется 12 мая – УНИАН) парламент не будет рассматривать антикризисную программу. «Думаю, что на следующей неделе этот вопрос не будет рассматриваться», - отметил председатель ВР.

По его словам, на сегодня является актуальным вопрос о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2009 год. В.ЛИТВИН напомнил, что такие изменения должны быть внесены до 1 мая.

В то же время В.ЛИТВИН заметил, что в случае принятия антикризисной программы это станет «еще одним иммунитетом для Кабинета министров Украины, поскольку настоящий документ будет оформляться в виде программы».

В.ЛИТВИН считает, что шансы для принятия антикризисной программы будут в том случае, если правительство учтет предложения фракции Партии регионов.

При этом, по мнению В.ЛИТВИНА, предложения Партии регионов - «это нереальна программа». По его словам, речь идет о «тактическом ходе», Партия регионов предлагает «такие большие цифры», которые по сути выполнить невозможно.

По словам В.ЛИТВИНА, «никто не знает так хорошо, что надо стране, как люди, потерявшие власть или ее не имеющие». Он считает, что оппозиция имеет право вносить свои предложения и даже «обязана максимально подталкивать действующее правительство, чтобы жили на вырост».