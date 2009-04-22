Акционеры "ПриватБанка" решили увеличить уставный капитал

Акционеры ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) решили увеличить уставный капитал на 1 млрд. 125 млн. 982,975 тыс. грн. - до 6 млрд. 810 млн. 865,1 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка 21 апреля.

Как сообщили в пресс-службе банка, на общем собрании акционеров КБ «ПриватБанк» присутствовали представители акционеров, а также представитель Национального банка Украины.

На собрании были утверждены отчеты правления банка, наблюдательного совета, заключение ревизионной комиссии, баланс за 2008 год, а также основные направления деятельности на 2009 год. Работа руководящих органов общества (ЗАО КБ «ПриватБанк») признана удовлетворительной.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 80 млрд. 165 млн. 465 тыс. грн., обязательства – 71 млрд. 969 млн. 782 тыс. грн., собственный капитал – 8 млрд. 195 млн. 683 тыс. грн.

Уставный капитал банка в 2008 г. увеличился более чем в 2 раза – до 5 млрд. 684 млн. 882 тыс. грн.

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам 2008 года составила 1,292 млрд. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 г. основными его акционерами являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 49,02% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,86%).