Рейтинги надежности депозитов позволят вернуть доверие к банкам

Присвоение рейтингов надежности банковских депозитов, которое начало проводить рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг», позволит восстановить доверие к банковской системе.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор «Кредит-Рейтинга» Станислав ДУБКО, шкала рейтингов надежности банковских депозитов кардинально отличается от шкалы оценки общего кредитного рейтинга банка. Так, надежность депозитов банка оценивается от 1 до 5, где 5 – наивысшая надежность (банк надежный, минимально чувствительный к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических факторов; вероятность возникновения проблем со своевременным возвращением вклада очень низкая) и 1 – низкая надежность (банк имеет серьезные проблемы; возвращение депозитных вкладов маловероятно).

Рейтинг надежности депозитов присваиваться только при наличии у рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» достаточного количества информации о финучреждении. Таким образом, на сегодня рейтинг надежности депозитов могут получить банки, которые до этого прошли в рейтинговом агентстве процедуру присвоения кредитного рейтинга.

По информации С.ДУБКО, основными критериями при присвоении рейтинга надежности депозитов являются: ликвидность банка; структура, концентрация и стабильность ресурсной базы; диверсификация и качество активов; эффективность деятельности; степень чувствительности банка к возникновению неблагоприятных экономических или политических факторов; наличие поддержки и возможность привлечения ресурсов.

Как сообщил С.ДУБКО, после присвоения рейтинга рейтинговое агентство проводит мониторинг финансового состояния банка и раз в месяц (в условиях кризиса), а в некоторых случаях и чаще обновляет информацию относительно надежности депозита.

Гендиректор «Кредит-Рейтинга» отметил, что обнародование рейтингов надежности депозитов происходит только после согласия финучреждения, которое получило такой рейтинг. Так, из 75 банков, которые сегодня такой рейтинг имеют, согласились его обнародовать только 18.

По мнению С.ДУБКО, введение данного продукта позволит избавиться от «тотального недоверия» вкладчиков к банкам.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета «Универсал Банка» Сергей СТРАТОНОВ отметил, что кризис действительно подпортил отношения между банками и вкладчиками, но при этом в последние месяцы наблюдаются позитивные изменения. В частности, практически прекратился отток средств из банков и наблюдается тенденция к возврату ресурсов в банковскую систему.

В то же время С.СТРАТОНОВ подчеркнул, что сегодня немаловажным фактором, влияющим на принятие решение относительно вложений в тот или иной банк, является поведение банка в пиковые моменты кризиса, в частности, то, как финучреждение обслуживало свои обязательства.

Заместитель председателя правления банка «Хрещатик» Ирина СКИРЧУК отметила, что сегодня клиенты банков знают, что такое рейтинг, и часто пользуются данной информацией при принятии решений о размещении средств на депозит.

Она сообщила, что после всплесков оттока средств населения из банков в конце ноября и в конце января в марте-апреле наметились позитивные тенденции, связанные с возвратом средств в банки. Кроме того, по словам И.СКИРЧУК, сегодня вкладчики банков начинают интересоваться депозитами на более длительный срок.

Также И.СКИРЧУК отметила, что если ранее вкладчики переводили свои депозиты из гривневых в долларовые, то теперь наблюдается обратный процесс и население «медленно, но уверенно возвращается к гривне».

В свою очередь, начальник отдела развития розничных продуктов «Энергобанка» Александр ГОЛУБЕВ отметил, что наученные горьким опытом вкладчики теперь более внимательно присматриваются к банкам. Если ранее при выборе банка для вложений люди смотрели на уровень процентной ставки по депозиту, известность бренда и развитие региональной сети, то теперь их интересует прежде всего надежность банка, а также качество обслуживания.