Членом правления ПИБ назначен Сушко

Членом правления – директором департамента управления рисками "Проминвестбанка" (ПИБ) назначен Валерий СУШКО.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя правления ПИБ Вячеслав ЮТКИН.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе банка, решение о назначении датировано 2 апреля 2009 года. До этого В.СУШКО работал в киевском «Дочернем банке Сбербанка России».

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн.

ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58% по сравнению с 2007 годом – до 99,303 млн. грн.

По состоянию на 5 марта 2009 года, в состав акционеров банка входили: российский "Внешэкономбанк" – 75% + 3 акции, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%