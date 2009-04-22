Яценюк: курс доллара на уровне 8 грн. сохранится

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что курс доллара на уровне 8 грн. за 1 долл. сохранится, как минимум, до сентября текущего года. Об этом он заявил на презентации Волынской организации «Фронта перемен» в Луцке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, по мнению А.ЯЦЕНЮКА, это связано существенным сокращением импорта, благодаря чему выровнялось сальдо торгового баланса Украины. Также исчезла валютная паника, и гривни на рынке стало меньше. «Отсутствие гривни на рынке – это признак уменьшения спроса на иностранную валюту», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, немаловажную роль в стабилизации курса гривня-доллар, по мнению лидера «Фронта перемен», сыграло предоставление Украине кредита МВФ. «Люди стали меньше забирать депозиты. Еще три-четыре месяца, и они начнут возвращать свои деньги в банки», – считает А.ЯЦЕНЮК.

В целом же он убежден, что Украина выйдет из экономического кризиса в 2011-2012 годах. «В лучшем случае, мир выйдет из мирового финансового кризиса к концу 2010 – началу 2011 года. Как правило, Украина на один год отстает от мира: мы сможем выбраться в 2011-2012 годах», – считает А.ЯЦЕНЮК

При этом он отметил, что существует три основных задания, которые необходимо выполнить Украине, первое – провести реструктуризацию задолженностей; второе – возобновить доверие к банкам; третье – возобновить кредитование юридических и физических лиц.

При этом лидер «Фронта перемен» считает, что экономическая ситуация в государстве стабилизируется уже к концу 2009 года. «Я чувствую, что мы стабилизируем ситуацию до конца текущего года», – заявил А.ЯЦЕНЮК.