Рада обнародовала проект госбюджета-2018 с дефицитом в 78 миллиардов

Верховная Рада Украины обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте проект Государственного бюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 миллиарда гривень и ожидаемым годовым ростом реального ВВП на 3%.

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Как отмечается в проекте, плановые доходы госбюджета на следующий год установлены в сумме 877 миллиардов гривень, расходы – 948 миллиардов гривень.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 747,6 миллиарда гривень.

Согласно пояснительной записке к проекту, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) в 2018 году ожидается на уровне 7%, индекс цен производителей – 9%.

Государственный и гарантированный государством долг, по оценкам правительства, к концу года достигнет 84,6% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 15 сентября утвердил и направил в Верховную Раду проект бюджета на 2018 год, разработанный на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.

Резолюция предусматривает сокращение к 2020 году дефицита госбюджета до 2% с 3% ВВП, государственного долга - до 55% ВВП с 66,8% ВВП и базируется на условии выполнения программы кредитования Международного валютного фонда в полном объеме.