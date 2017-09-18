Пенсионная реформа позволит повысить пенсии 9 миллионам украинцев - Гройсман

Принятие пенсионной реформы на этой пленарной неделе даст возможность с 1 октября 2017 года повысить пенсии 9 миллионам украинцев из 12 миллионов, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем обращении к народу на странице в Facebook.

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"Мы приблизились к принятию важного решения о новой пенсионной системе в Украине. Эта реформа, это изменение является справедливым, и голосование за нее даст возможность с 1 октября повысить пенсии 9 миллионам украинцев из 12", - сообщил премьер-министр.

Гройсман отметил, что рассчитывает на то, что ответственность правительства будет стоять выше каких-либо интересов, в том числе и политических.

"Люди ждут этого десятилетиями, именно сегодня настал момент истины, когда мы можем, нажав зеленую кнопку "за", поддержать украинских пенсионеров не на словах, а на конкретных действиях. Я рассчитываю на то, что наша ответственность будет стоять выше каких-либо интересов, в том числе и политических. Я глубоко убежден в том, что мы сможем объединиться и принять решение для того, чтобы Украина становилась сильнее", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля 2017 года приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий на сумму от 200 до 1000 гривень.

Согласно сообщению Министерства социальной политики, после рассмотрения на профильном комитете проекта закона о пенсионной реформе он будет вынесен на рассмотрение народных депутатов во втором чтении ориентировочно 18-22 сентября.