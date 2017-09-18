Госбюджет-2018: курс гривни к концу следующего года ожидается на уровне 30 за доллар

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2018 год прогнозирует курс гривни на конец следующего года на уровне 30,1 грн/долл.

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Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденному Кабинетом министров и зарегистрированному в Верховной Раде 15 сентября.

«Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 30,1 грн/долл. США», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в бюджетной резолюции прогнозирует средневзвешенный курс гривни по итогам 2017 года на уровне 27,8 грн/долл., по итогам 2018 года – 29,3 грн/долл., 2019 года – 30,5 грн/долл. и 2020 года - на уровне 31 грн/долл.