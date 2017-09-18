Валовой внешний долг Украины вырос почти до $115 миллиардов

Валовой внешний долг Украины на 1 июля 2017 года составил 114,836 миллиарда долларов, что на 1,198 миллиарда долларов, или на 1,1%, выше показателя на 1 апреля.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, долг сектора государственного управления во втором квартале 2017 года вырос на 2,4% – до 37,315 миллиарда долларов, долг центрального банка – на 18,5%, до 7,582 миллиарда долларов.

Долг прочих депозитных корпораций снизился на 19,8% – до 6,780 миллиарда долларов, долг других секторов вырос на 1,4% - до 54,089 миллиарда долларов.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) за квартал выросли на 0,7% – до 9,070 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2017 года составил 113,643 миллиарда долларов, что на 125 миллионов долларов, или на 0,1%, выше показателя на начало года.

В 2016 году валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 миллиарда долларов, или на 4,4%, – до 113,483 миллиарда долларов на 1 января 2017 года.