Бюджет-2018 в цифрах: как изменятся "минималка", прожиточный минимум и курс

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличится на 523 грн, или на 16,3%, и составит 3 723 грн.

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Об этом говорится в проекте государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденном Кабинетом министров и зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября.

Согласно документу, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1 700 грн, с 1 июля - 1 777 грн, с 1 декабря - 1 853 грн.

Законопроект также предусматривает рост прожиточного минимума для детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1 492 грн, с 1 июля - 1 559 грн, с 1 декабря - 1 626 грн. Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1 860 грн, с 1 июля - 1 944 грн, с 1 декабря - 2 027 грн. Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1 373 грн, с 1 июля - 1 435 грн, с 1 декабря - 1 497 грн.

В законопроекте на следующий год учтена инфляция на уровне 7%. Таким образом, социальные стандарты будут расти быстрее инфляции.

Также, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2018 год прогнозирует курс гривни на конец следующего года на уровне 30,1 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года в Украине минимальная заработная плата была увеличена в 2 раза - до 3 200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 мая 2017 года установлен на уровне 1 684 грн.

Кабинет министров в бюджетной резолюции прогнозирует средневзвешенный курс гривни по итогам 2017 года на уровне 27,8 грн/долл., по итогам 2018 года – 29,3 грн/долл., 2019 года – 30,5 грн/долл. и 2020 года - на уровне 31 грн/долл.