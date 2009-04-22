НБУ пытается избежать нового оттока средств из банков

Национальный банк Украины обязал банки не понижать процентные ставки по депозитам физических и юридических лиц с целью избежать нового оттока средств с депозитных вкладов.

Такое мнение УНИАН высказал аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Владимир ПАЮК, комментируя постановление НБУ №159 от 23 марта 2009 г., которым вносятся соответствующие изменения регулятора в Положение о порядке осуществления банками депозитных операций с юридическими и физическими лицами (дальше – Положение).

«Банкам запрещается в одностороннем порядке изменять условия заключенных договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита), в том числе, уменьшать размер процентной ставки по договорам банковского вклада (кроме вклада по требованию), кроме случаев, предусмотренных законом», - сказано в новой редакции Положения.

Как отметил В.ПАЮК, раньше банкам было невыгодно понижать проценты по депозитным вкладам, поскольку использовав этот механизм, финучреждение рисковало потерять клиента. На сегодня же процентные ставки по депозитам увеличились в связи с необходимостью привлекать клиентов. Однако, по мнению аналитика, банки могут использовать прописанную в депозитных договорах возможность понижать процентную ставку. В этом случае, считает В.ПАЮК, граждане могут массово требовать от банков возврата депозитов. По его мнению, Нацбанк, вводя такое ограничение, преследует цель не допустить нового оттока средств с банковских депозитов.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Дело» (№ 57 от 9 апреля), в марте чистый отток депозитов населения из банков составил 4,8 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем в феврале т.г.