ПУМБ получил 120 млн. грн. убытка

В первом квартале текущего года «Первый украинский международный банк» получил убыток в 119,759 млн. гривень по сравнению с 16,082 млн. гривень чистой прибыли в первом квартале 2008 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, за январь-март т.г. активы банка уменьшились на 7%, и на 1 апреля составили 18,551 млрд. грн., обязательства – на 9% – до 15,189 млрд. грн., собственный капитал - на 3% - до 3,362 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка в первом квартале т.г. не изменялся и на 1 апреля составил 3,362 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Первый украинский международный банк» основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2008 году ПУМБ сократил чистую прибыль на 64% – до 13,1 млн. грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.