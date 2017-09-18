Появился покупатель на львовскую "дочку" российского банка
Нацбанк получил от гражданина Украины пакет документов на приобретение «ВиЕс Банка».
Национальный банк получил от гражданина Украины пакет документов на приобретение «ВиЕс Банка», который опосредованно принадлежит «Сбербанку России».
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Об этом говорится в сообщении НБУ в микроблоге Twitter.
«НБУ получил от гражданина Украины пакет документов для согласования приобретения опосредованного участия (99,9% акций) в ПАО «ВиЕс Банк», - говорится в сообщении.
Регулятор не уточнил имя будущего владельца банка, тем не менее, по информации СМИ, речь идет о владельце «ТАСкомбанка» и Universal Bank - бизнесмене Сергее Тигипко.
Справка УНИАН. «ВиЕс Банк» (г. Львов) работает на рынке Украины с 1991 года. Основным опосредованным владельцем банка (99,92%) является "Сбербанк России".