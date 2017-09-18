Потери России от санкций, убытки "Укрзализныци" и первая партия угля из США: экономические итоги недели (инфографика)

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 12,5% и ухудшил прогноз инфляции по итогам 2017 года. 454 тысячи физических лиц-предпринимателей с начала года прекратили свою деятельность, 81% из них фактически не работали.

По данным аналитической группы Corestone Corp, Украина в рейтинге WEF Global Human Capital Index 2017 заняла 24-е место среди 130 стран. На Львовщине открыта новая солнечная электростанция с крупнейшей в Украине крышей. А "Укрзализныця" оценила в 11 миллиардов гривен убытки от перевозок в 2017 году.

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Что же касается международных экономических новостей, ООН оценила потери России от санкций в $55 миллиардов. А госдолг США впервые превысил $20 триллионов. Продажи авто на альтернативных источниках энергии в ЕС в I полугодии выросли на 38%, их доля на рынке превысила 5%.