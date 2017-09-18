Кабмин в следующем году планирует одолжить 215 миллиардов гривень

Кабинет министров Украины в 2018 году планирует осуществить внешние заимствования на сумму 91,2 млрд грн по средневзвешенной ставке 9% годовых.

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Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденном Кабинетом министров и зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября.

Правительство также планирует осуществить заимствования на внутреннем рынке на сумму 123,758 млрд грн по средневзвешенной ставке 12% годовых.

Общая сумма заимствований в 2018 году прогнозируется на уровне 214,961 млрд грн и осуществление сверхплановых объемов государственных заимствований в 2018 году не предусмотрено.

«Государственные заимствования будут осуществляться в соответствии с условиями, которые сложатся на финансовом рынке Украины, финансовых рынках других стран и условиями кредитования соответствующих международных финансовых организаций…

Вместе с тем, условия государственных заимствований могут меняться в зависимости от влияния внешних политических, экономических и военных факторов», - отмечается в документе.

По расчетам правительства, внешние заимствования в 2018 году составят 42,4% от общего объема поступлений, а внутренние - 57,6%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте проект Государственного бюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 млрд грн и ожидаемым годовым ростом реального ВВП на 3%.

Плановые доходы госбюджета на следующий год установлены в сумме 877 млрд грн, расходы – 948 млрд грн.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга – 747,6 млрд грн.