Нацбанк ожидает в следующем году инфляцию в 6% и рост экономики до 3%

Совет Национального банка Украины принял Основные принципы денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу с целевым показателем инфляции на конец года в 6% и допустимым диапазоном отклонения плюс/минус 2 процентных пункта и ожидаемым годовым ростом реального ВВП до 3%.

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Об этом сообщил глава совета Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

«Национальный банк Украины планирует и в дальнейшем соблюдать режим инфляционного таргетирования. Траектория целевых показателей для годового изменения индекса потребительских цен остается неизменной», - подчеркнул он.

По словам Данилишина, в 2019 году целевой показатель инфляции установлен в размере 5% плюс/минус 1 п.п., а рост ВВП может ускориться до 4%.

Также он отметил, что Нацбанк и далее будет придерживаться режима плавающего обменного курса, но будет учитывать связи между инфляцией и его колебаниями, а также влияние курса на финансовую стабильность.

«Национальный банк вместе с правительством Украины будет прилагать все усилия для продолжения выполнения мероприятий по реформированию экономики и финансовой системы, предусмотренных соглашениями о сотрудничестве с международными финансовыми организациями», - подчеркнул Данилишин.

Также он сообщил, что совет утвердил смету административных расходов Национального банка на 2018 год.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в Украине в августе относительно июля зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в то время как инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,2%.

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в Верховной Раде 15 сентября, предполагает годовой рост реального ВВП на 3% при инфляции в 7%.