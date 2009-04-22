Чистые страховые премии СК выросли

Чистые страховые премии украинских страховщиков по итогам 2008 года выросли против показателя 2007 года на 29,4% - до 15 млрд. 982 млн. грн. Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

По данным Госфинуслуг, валовые страховые премии (с учетом премий по перестрахованию) украинских страховщиков по итогам 2008 года против показателя 2007 года (18 млрд. 008,2 млн. грн.) выросли на 33,3% - до 24 млрд. 008,6 млн. грн.

Структура валовых страховых премий по итогам прошлого года была следующей: добровольное страхование имущества, кроме финансовых рисков – 14 млрд. 703,8 млн. грн. (61,2%), в том числе автоКАСКО – 5 млрд. 796,7 млн. грн., страхование грузобагажа – 1 млрд. 763 млн. грн.; страхование финансовых рисков – 3 млрд. 705,5 млн. грн. (15,4%); ОСАГО – 1 млрд. 470,1 млн. грн. (6,1%); добровольное личное страхование – 1 млрд. 451,3 млн. грн. (6%); страхование жизни – 1 млрд. 095,5 млн. грн. (4,6%); страхование ответственности – 1 млрд. 018,8 млн. грн. (4,2%); негосударственное обязательное страхование (кроме ОСАГО) – 545,9 млн. грн. (2,3%); государственное страхование – 17,7 млн. грн. (0,1%).

Также в комиссии сообщили, что суммарная доля трех компаний-лидеров рынка рискового страхования по итогам 2008 года составила 12% при валовом сборе страховых премий – 2 млрд. 754,6 млн. грн., первой десятки – 29,3% и 6 млрд. 708,6 млн. грн. страховых премий, первых двадцати – 44,8% и 10 млрд. 268,7 млн. грн. страховых премий.

По информации Госфинуслуг, первые три лайфовые страховые компании-лидера удерживают 51,2% рынка - 560,5 млн. грн. страховых премий. Доля первой десятки лайфовых СК – 79,8% - 874,4 млн. грн.

В целом суммарные поступления 216 страховщиков из 469, которые работали на рынке на конец 2008 года, составили 97,8% или 23,5 млрд. грн. от валового сбора страховых премий.

Госфинуслуг сообщает, что в 2008 году «за бездеятельность на рынке» аннулировала лицензии 7 страховщикам (19 лицензий), в 2009 году - 2 компаниям (8 лицензий).

Количество страховых компаний, работающих в Украине, за год выросло на 23 компании - до 469 СК, в том числе компаний по страхованию жизни – на 8 - до 73 СК. Количество страховых брокеров увеличилось на 8 - до 57.