Страховые выплаты СК выросли

Чистые страховые выплаты украинских страховых компаний по итогам 2008 года составили 6 млрд. 546,1 млн. грн., что на 68,55% больше показателя 2007 года (3 млрд. 884 млн. грн.). Об этом сообщается на сайте Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

По данным комиссии, валовые страховые выплаты по итогам 2008 года выросли против показателя 2007 года (4 млрд. 213 млн. грн.) на 67,4% - до 7 млрд. 050,7 млн. грн.

При этом выплаты физическим лицам в 2008 году увеличились с 1 млрд. 788,5 млн. грн. до 3 млрд. 206,4 млн. грн.

Уровень валовых страховых выплат вырос с 23,4% в 2007 году до 29,4% в 2008 году, уровень чистых страховых выплат – с 31,4% до 41%.

Структура валовых страховых выплат по итогам прошлого года была следующей: добровольное страхование имущества, кроме финансовых рисков – 4 млрд. 231,9 млн. грн. (60%), в том числе автоКАСКО – 3 млрд. 129,3 млн. грн., страхование грузобагажа – 13,8 млн. грн.; страхование финансовых рисков – 1 млрд. 611,8 млн. грн. (22%); добровольное личное страхование – 586,4 млн. грн. (8,3%); ОСАГО – 522 млн. грн. (7,4%); страхование жизни – 37,7 млн. грн. (0,5%); страхование ответственности – 34,1 млн. грн. (0,5%); негосударственное обязательное страхование (кроме ОСАГО) – 10,1 млн. грн. (0,1%); государственное страхование – 16,7 млн. грн. (0,2%).

В Госфинуслуг сообщили, что у 278 рисковых страховщиков (или 70,2% общего количества СК) уровень выплат на конец 2008 года был меньше 15%. Из них 43 компании имели значительные поступления страховых премий за год – 50-550 млн. грн. (суммарно 7,2 млрд. грн. или 31,4% валовых премий рисковых страховщиков).