Совет НБУ утвердил отчет о смете Нацбанка Украины за 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО в среду на пресс-конференции.

По его словам, сумма превышения доходов над расходами НБУ в прошлом году составила 7,995 млрд. грн.

«НБУ почти в полном объеме выполнил свои обязательства перед Государственным бюджетом», - сказал П.ПОРОШЕНКО, уточнив, что на сегодняшний день уже почти вся сумма превышения доходов над расходами, за исключением 54 млн. грн., перечислена в Госбюджет.

По его словам, 1 млрд. грн. из указанной суммы превышения доходов над расходами будет использован для увеличения средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Таким образом, на сегодняшний день Фонд аккумулировал средства в сумме 4,430 млрд. грн.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.