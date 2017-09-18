Бюджет-2018: к концу следующего года госдолг достигнет 2,7 триллиона гривень

Кабинет министров в рамках проекта государственного бюджета Украины на 2018 год планирует предельный объем государственного долга на 31 декабря 2018 года в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга – 747,551 млрд грн, что в сумме составляет 2,747 трлн грн или 84,6% ВВП.

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Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на 2018 год, утвержденному Кабинетом министров и зарегистрированному в Верховной Раде 15 сентября.

По расчетам правительства, учитывая структуру государственных заимствований в 2017 году и прогнозных заимствований в 2018 году, на конец 2018 года доля внутреннего долга составит 37,6% от объема государственного долга, а доля внешнего долга - 62,4%.

Объем платежей по погашению государственного долга на 2018 год прогнозируется в размере 175,725 млрд грн, в том числе погашение внешнего государственного долга - 61,7 млрд грн, погашение внутреннего государственного долга - 114,024 млрд грн.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2018 год прогнозируется в объеме 130,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте проект государственного бюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 млрд грн и ожидаемым годовым ростом реального ВВП на 3%.

Плановые доходы госбюджета на следующий год установлены в сумме 877 млрд грн, расходы – 948 млрд грн.