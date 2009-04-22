Нацбанк продал 29,253 млн. долларов

На специальном аукционе, который состоялся сегодня, Национальный банк Украины продал 29,253 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 42 банка.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.