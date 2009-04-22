Дополнительные стимулы для реализаторов арестованного имущества

Министерство юстиции предлагает установить дополнительные стимулы для специализированных организаций, которые реализуют имущество, арестованное государственной исполнительной службой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам руководителя ведомства Николая ОНИЩУКА, Минюст разработал проект приказа, которым предусматривается внести изменения в порядок реализации арестованного имущества и порядок проведения публичных торгов по реализации арестованного имущества.

В частности, предлагается выплачивать в качестве «комиссионного» вознаграждения реализаторам арестованного имущества 15% от суммы, вырученной за товар.

Существующий порядок реализации арестованного имущества приводит к тому, что независимо от конечной цены реализации имущества специализированная организация не получает дополнительных материальных стимулов. Еще до начала торгов реализатор получает все вознаграждение, поскольку согласно действующему порядку это вознаграждение выплачивается покупателями в виде гарантийного взноса. Такая ситуация приводит к тому, что специализированная организация заинтересована лишь в реализации имущества, а максимальное повышение цены реализации не дает ей никаких материальных преимуществ, в связи с чем она не заинтересована в таком повышении цены.

Проект приказа Минюста направлен на повышение заинтересованности специализированных организаций в реализации арестованного имущества по самой высокой цене. Результатом таких изменений должно стать улучшение защиты прав и интересов сторон исполнительного производства.

Проект приказа Министерства юстиции “О внесении изменений в приказы Министерства юстиции Украины по вопросам реализации арестованного государственными исполнителями имущества” выставлен на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua).