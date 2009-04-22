Ющенко и Тимошенко надеются, что третий транш МВФ Украина получит в срок - письмо главе МВФ (документ)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО надеются, что очередной пересмотр программы (Меморандума) о сотрудничестве с Международным валютным фондом в мае с.г. пройдет успешно и Украине удастся получить третий транш кредита «stand-by» в конце мая-начале июня.

Об этом говорится в письме от 15 апреля с.г., направленном Директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ от Президента и премьер-министра Украины, главы Национального банка и и.о. Министра финансов Украины, копией которого располагает УНИАН(Ниже размещены текст письма главе МВФ и таблицы-дополнения к меморандуму о сотрудничестве).

В частности, в письме отмечается, что откорректированная во время апрельского, первого пересмотра программа сотрудничества «облегчит процесс приспособления к большим внешним шокам, которых испытывает наша страна, а также поможет в решении проблем финансового сектора».

«Мы убеждены в том, что экономическая политика и мероприятия, изложенные в Меморандуме, который прилагается, являются адекватными тому, чтобы обеспечить выполнение целей программы, однако, в случае необходимости мы будем готовы принять дополнительные меры в области экономической политики для того, чтобы не допустить отклонения программы от определенного курса», - говорится в письме.

В письме украинская сторона просит в ходе корректировки программы сотрудничества смягчить ряд требований к Украине, а также информирует МВФ о своих планах полностью отменить действие 13% надбавки к ввозной пошлине на импорт, которая сегодня действует на автомобили и холодильники.

Не только в правительстве Украины, но и среди экспертов надежду на более скорый и успешный пересмотр программы сотрудничества связывают с тем, что основные спорные вопросы фактически сняты в ходе первого пересмотра документа, который в середине апреля совместно с правительством и Нацбанком в Киеве провела миссия МВФ. В ходе второго пересмотра, который по графику начнется в середине мая – фактически сразу после ожидаемого решения Совета директоров МВФ о выделении второго транша кредита, главным вопросом будет процесс рекапитализайии семи коммерческих банков (Укрпромбанк», Банк «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», Банк «Финанси и Кредит», «Имэксбанк» та Банк «Киев»).

По словам и.о. министра финансов Игоря УМАНСКОГО, нет оснований ожидать, что процесс рекапитализации этих банков будет сорван. Он уверен, что подготовка к получению третьего транша кредита пройдет быстро успешно и таким образом удастся войти в ранее составленный график предоставления Украине финансовой помощи от МВФ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) по итогам первого пересмотра программы сотрудничества, планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи, увеличенный до 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд.SDR), причем половина этих средств будет направлена на покрытие дефицита госбюджета.

Третий транш ожидается предоставить после пересмотра программы в середине мая, в таком же размере.

Согласно ноябрьского решения МВФ о выделении стабилизационного кредита Украине в размере 16,43 млрд. долларов США долл, средства планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

Согласно первоначальному графику, второй транш планировалось предоставит после пересмотра программы в середине февраля в размере 1,25 млрд. SDR, третий – 2.5 млрд.SDR – в середине мая.

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