Высокое качество международных резервов НБУ подтверждено

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers подтвердила высокое качество международных резервов, которые имел Национальный банк Украины по состоянию на 1 января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

«Все активы, которые входят в состав международных резервов, размещены у контрагентов, кредитный рейтинг которых не ниже категории А, имеют 100%-ю ликвидность и полностью отвечают требованиям действующего законодательства», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он также сообщил, что все ценные бумаги нерезидентов в структуре резервов не являются ни просроченными, ни обесцененными. Возмещение по ним ожидается в очень короткий срок. В отчете PricewaterhouseCoopers никаких замечаний по поводу состояния золотовалютных резервов Нацбанка Украины нет.

Справка УНИАН. Международные резервы НБУ по состоянию на 1 января 2009 года составляли 31,543 млрд. дол.