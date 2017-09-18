Проект госбюджета: Минобороны предлагают выделить 83 миллиарда

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде в 2018 году выделить на потребности Министерства обороны Украины более 83,3 млрд грн.

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Об этом говорится в правительственном законопроекте «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» №7000, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Как говорится в документе, на подготовку войск и обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины планируется направить 60 млрд грн, на медицинское лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны – 2,38 млрд грн.

На подготовку военных специалистов в высших учебных заведениях, повышение квалификации и переподготовку военспецов и государственных служащих, начальную военную подготовку и патриотическое воспитание молодежи – 2,84 млрд грн.

На закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования предусмотрено 16,35 млрд грн, а на утилизацию боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ - 334 млн грн.

Кроме этого, на строительство жилья для военных предлагается выделить 826 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2017 год расходы на нужды Минобороны были утверждены в размере 64 млрд грн.