Госстат ухудшил оценку роста экономики Украины

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению со вторым кварталом 2016 года – вырос на 2,3%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Ранее, 14 августа, Госстат обнародовал оперативные оценки, согласно которым рост реального ВВП Украины во втором квартале в годовом выражении составил 2,4%.

Согласно обновленным данным, по сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП во втором квартале с учетом сезонного фактора вырос на 0,6%, что совпадает с ранее обнародованными данными Госстата.

Также сообщается, что номинальный ВВП по итогам второго квартала составил 657 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 15,449 тыс. грн.

Госстат отметил, что данные за второй квартал предварительные, и анонсировал публикацию уточненных данных в марте 2018 года, окончательных – в марте 2019 года.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,5%, по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 0,3%.

За 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.