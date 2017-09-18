НБУ обязал банки письменно сообщать клиентам о признании их связанными лицами

Национальный банк Украины обязал банки письменно сообщать клиентам – физическим и юридическим лицам о признании их связанными с финучреждением лицами не позднее следующего рабочего дня после внесения в перечень таких лиц.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №91, вступающее в силу завтра, 19 сентября.

По оценкам регулятора, это требование позволит клиентам в полной мере осознать перспективы и последствия своего статуса, а также позволит банкам и связанным с ними лицам строить прозрачные, понятные для обеих сторон отношения.

Кроме того, Нацбанк уточнил признаки связанных с банком лиц, исключив из этого перечня государство Украина, территориальные общины и международные финансовые организации.

Как сообщал УНИАН, значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами по банковской системе Украины на 1 августа 2017 года снизилось до допустимых пределов, составив 20,05%.

Ранее в НБУ поясняли, что рост значения норматива обусловлен продолжением работы регулятора по признанию банками операций со связанными лицами.