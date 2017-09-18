Нацбанк укрепил официальную гривню на 19 сентября
Официальный курс НБУ на 19 сентября: 100 USD – 2618.0679 грн; 100 EUR – 3128.0675 грн; 10 RUR – 4.5433 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2618.0679 (18 сентября – 2622.4386)
100 EUR – 3128.0675 (18 сентября – 3137.2233)
10 RUR – 4.5433 (18 сентября – 4.5581)
В понедельник, 18 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,14/26,17 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,26/31,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1806 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 456 сделок на сумму 230,20 млн долл.